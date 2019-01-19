Baba ile kızının içinde bulunduğu pikap araca silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yasin B. (36), kızı B.B., (12) ile birlikte kendisine ait 70 DY 134 plakalı pikapla iki sokak ileride bulunan babasının evine gitmek için evinden ayrıldı. Yasin B., önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokaktan geçtiği sırada evin penceresinden aracına tüfekle ateş açıldı. Hızla olay yerinden kaçan Yasin B., babasının evinin bulunduğu sokağa gelir gelmez polisten yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar pikabın arka camına isabet ederken baba ve kızı ölümden döndü. Olay yeri inceleme ekibi araçta ve olayın meydana geldiği sokakta inceleme yaptı. Tüfekle pikap araca ateş ettiği iddia edilen 14 yaşındaki H.B, silahla birlikte gözaltına alınırken, babası ve annesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da baba ile kızının içinde bulunduğu araca silahlı saldırı

"ÇOK KORKTUM"

Olay anını anlatan B.B., "Babamla birlikte aracımızla oradan geçerken önce önümüzü kestiler. Biz oradan hızla uzaklaşmaya çalışırken bize ateş etmeye başladılar. Bende aracın içerisine eğildim. Yaşanan olaydan dolayı çok korktum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.