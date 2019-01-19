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Babasını bıçakladı, bıçak kırılınca darp etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () başkenti Lefkoşa'da 25 yaşındaki Raif Korçin, tartıştığı babası 'i duş alırken 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Raif Korçin'in daha önce de babasını 6 yerinden bıçakladığı ve babasının şikâyetçi olmaması nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 16:39
Babasını bıçakladı, bıçak kırılınca darp etti

Olay Lefkoşa'nın Kızılay bölgesinde meydana geldi. Koçin, babası ile nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Baba Kemal Korçin tartışmanın ardından duş almaya gitti. Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; Raif Korçin de, eline aldığı ekmek bıçağı ile duş alan babasına arkasından saldırdı.

Zanlı, sırtından ve göğsünden bıçakladığı babasını, bıçak kırılınca bu kez darp etti. Baba Kemal Korçin'in yardım çığlığı atması sonrası komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Raif'i gözaltına aldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan baba Korçin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Raif Korçin için 3 gün gözaltı süresi vereldi.

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Babasını bıçakladı, bıçak kırılınca darp etti
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