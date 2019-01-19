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Kızı 'yu öldüren babadan kan donduran ifadeler!

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan kızı Diğdem Uslu'yu (32) elleriyle boğup, cesedini bıçakla parçalara böldükten sonra ormanlık alana gömen dönerci 'nun (55) savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte Kan dondur

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 15:16
Kızı Didem Uslu'yu öldüren babadan kan donduran ifadeler!

Keşan'da geçen 9 Ocak Çarşamba günü, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, kentteki bir gece kulübünde oryantallik yapan isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekip soruşturma başlatırken, İstanbul, Antalya ve Erzurum'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı. Polis, 10 güvenlik kamerasından 3 bin saatlik görüntü incelendi. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiği, kafa ve diğer uzuvlar bulundu.

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Kızı Didem Uslu'yu öldüren babadan kan donduran ifadeler!
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