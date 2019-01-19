"Kur'an'ı anlamak Müslümanların en önemli görevlerindendir"

Zeytinburnu Asım Sabri Efendi Kur'an Kursu'nda eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için Seyit Nizam Camisi'nde hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Törene katılan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, ezberlemekten, manasını anlamaktan gayenin Kur'anca yaşamak ve ahkamıyla amel etmek olduğunu söyledi.

İLK GÖREV HAKKIYLA İNANMAK...

Kur'an'a karşı ilk görevin, onun lafzı ve manasıyla Hazreti Muhammed'e indirilmiş bir kitab-ı kerim olduğuna gönülden inanmak olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın, lafzı ve manasıyla Hazreti Muhammed'e indiğine inanmak mümin olmanın temel şartıdır. İkinci görevimiz Kur'an'ı okumak ve en azından namaz kılacak kadar ezberlemektir. Onu anlamak, onu yaşamak ve onu yaşatmak da Müslümanların en önemli görevlerindendir. Müslümanlar hayat kitaplarını ona verdikleri değer oranında ezberlemeye, manasını anlamaya, hayata egemen kılmaya asırlardır gayret edip bu gayede güzel insanlar yetiştirmeye mesai harcamaktadırlar. Hafızlık Kur'an'ın manasına yaklaşmanın en güzel yollarından birisi ve ilk adımıdır. Temennimiz odur ki hafız kardeşlerimiz bu aşamadan sonra Kur'an'ı anlayıp, manasına nüfuz edip, oradan Müslümanların hayatına çözüm üretecek alim olsunlar."

HAFIZLIK ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜESSESE

Yılmaz, hafızlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, eğitimini tamamlayan çocukları, onları yönlendiren anne-babalarını ve onlara emek veren hocalarını ve kursları tebrik etti.

Hafızların başka alanlara kaymasını doğru bulmadığını belirten Yılmaz, hafızlığın kolay elde edilen bir meziyet olmadığı için bu kişilerin başka bir işle uğraşmasını kayıp olarak niteledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya ise Hazreti Muhammed'in hafızlara büyük değer verdiğini dile getirerek, asrı saadet döneminden örnekler verdi.

HER MÜSLÜMAN’IN DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞU VAR

Hafızları tebrik ederek onlara tavsiyelerde bulunan Kapukaya, "Eğer hıfzınızı muhafaza ederseniz, hafızlığınızı korursanız, Peygamber Efendimizin, Allah'ın yanında değeriniz olur. Ama hafızlığınızı unutur ve onunla amel etmeyi bırakırsanız o zaman ne Resulullah'ın ne de Allah'ın yanında hatırınız olur." diye konuştu.

Programa Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Müftüsü Mustafa Açıkalın, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin, aileler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'daki bazı selatin camilerinin imam hatipleri ve hafızlarının Kur'an-ı Kerim okuduğu programın sonunda icazetlerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.