Ordululardan SABAH’a ödül

BUGÜN NELER OLDU

Ordu Basın Kuruluşları Derneği (OBKD) Türk basınına ve Ordu yöresi yerel basınına hizmet veren Ordulu basın mensuplarına, İstanbul'da düzenlenen törenle "OBKD 2018 Yılının En Başarılı Gazetecisi" ödüllerini dağıttı. "En Başarılı Haber Koordinatörü Ödülü"ne SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan layık görüldü. Turkuaz Medya İcra Kurulu Üyesi Adem Gürses de "En Başarılı Ulusal Televizyoncu Başar Ödülü"nü aldı. Arslan'a ödülünü, kendisi de Ordulu olan İstanbul Demokrat Ordulular Platformu (İDOP) Başkanı Ahmet Şatıroğlu takdim etti. SABAH