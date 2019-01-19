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Tetikçiye müebbet azmettirene 16 yıl

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Tetikçiye müebbet azmettirene 16 yıl
İstanbul'da Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme tetikçi Şenol Şahin'i "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırdı. Keten İnşaat'ın ortaklarından Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'er yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Rıza Keten'in ağabeyi Selahattin Keten, Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz ve Metin Şentürk hakkında ise beraat kararı verdi.
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Tetikçiye müebbet azmettirene 16 yıl
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