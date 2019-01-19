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Yazıcıoğlu davası için 'dan yeni karar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, tarafından kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 16:56
Yazıcıoğlu davası için Danıştay'dan yeni karar

Arama kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığı, bir strateji dahilinde gerçekleştirilmediği ve yine usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı gerekçeleriyle kaldırdığı takipsizlik kararı üzerine 2 isim hakkında açılacak soruşturma için süreç başlatıldı.

Yazıoğlu Ailesi'nin avukatı Kemal Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından asker kişilerin de İçişleri Bakanlığı'nın diğer sivil memurları gibi addedildiğini bu nedenle de askeri savcılığın dosyayı Kahramanmaraş'a gönderdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bir usul belirlediklerini ifade eden avukat Yavuz, şöyle devam etti:

"Öncelikle asker kişilerin, sivil memura dönüştükleri için il idare kurullarının soruşturma izni vermesi, bunun için de il idare kurularına müracaat edilmesi ve bu kararların bütün müşteki ailelere tebliğ edilmesi gerektiğini bildirdiler. Ailelere tebliğ edildi, aileler de itirazlarını tekrar etti. Askerler genelde Adana'dan geldiği için Adana İl İdare Kurulu'nun vereceği karar çerçevesinde hem adli hem de idari yeni bir soruşturma süreci başlatılmış olacak. Soruşturma süreci başlamış durumdadır. Bu soruşturma yine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ana dosya' diye tanımladığımız dosya kapsamında devam ediyor."

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Yazıcıoğlu davası için Danıştay'dan yeni karar
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