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Yolcu otobüsü devrildi!

Kuzey Marmara Yolu istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 08:57
Yolcu otobüsü devrildi!

Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.

Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Yolcu otobüsü devrildi!
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