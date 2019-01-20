Haftanın BİM aktüel tam kataloğu yayınlandı! 25 Ocak 2019 BİM aktüel kataloğu listesinde hangi ürünler var?

Yemek takımı, tencere seti, fırın ve daha birçok sürpriz ürünlerin satışa sunulması için geri sayım başladı. 25 Ocak BİM aktüel kataloğunun yayınlanması ile birlikte bu ürünler incelenmeye başladı. İhtiyaçlarını bu indirimli ürünlerden karşılamak isteyenler belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirler. BİM aktüel kataloğundaki bu ürünlere en çok ilgiliyi ise ev hanımları gösteriyor. Bu haftaki ürünler arasında da en çok mutfak eşyaları bulunmakta. Peki, 25 Ocak'ta BİM aktüel ürünlerinde neler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ AÇIKLANDI

25 Ocak'ta satışa sunulacak BİM kataloğunun tam sayfa listesi yayınlandı. Ürünleri incelemek isteyenler aşağıda bulunan resmin üzerine tıklayarak kataloğun tamamını görüntüleyebilirler.