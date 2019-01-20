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Haftanın aktüel tam kataloğu yayınlandı! 25 Ocak 2019 kataloğu listesinde hangi ürünler var?

marketler zinciri, gelecek hafta için heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği kataloğu arasında yine birbirinden güzel ürünler müşterilerini bekleyecek. Yemek takımı bu haftanın en ilgi gören ürünlerinden birisi olacak. 25 Ocak Cuma satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunun tamamını yine bu başlık altından ilk önce siz öğrenebilirsiniz. İşte gelecek hafta satışta olacak indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 20.1.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 21:11
Haftanın BİM aktüel tam kataloğu yayınlandı! 25 Ocak 2019 BİM aktüel kataloğu listesinde hangi ürünler var?

Yemek takımı, tencere seti, fırın ve daha birçok sürpriz ürünlerin satışa sunulması için geri sayım başladı. 25 Ocak BİM aktüel kataloğunun yayınlanması ile birlikte bu ürünler incelenmeye başladı. İhtiyaçlarını bu indirimli ürünlerden karşılamak isteyenler belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirler. BİM aktüel kataloğundaki bu ürünlere en çok ilgiliyi ise ev hanımları gösteriyor. Bu haftaki ürünler arasında da en çok mutfak eşyaları bulunmakta. Peki, 25 Ocak'ta BİM aktüel ürünlerinde neler olacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ AÇIKLANDI

25 Ocak'ta satışa sunulacak BİM kataloğunun tam sayfa listesi yayınlandı. Ürünleri incelemek isteyenler aşağıda bulunan resmin üzerine tıklayarak kataloğun tamamını görüntüleyebilirler.

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Haftanın BİM aktüel tam kataloğu yayınlandı! 25 Ocak 2019 BİM aktüel kataloğu listesinde hangi ürünler var?
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