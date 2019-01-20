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Ablasından boşanmak isteyen eniştesini öldürdü

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Ablasından boşanmak isteyen eniştesini öldürdü
Bursa'nın Gemlik ilçesi dün iki ayrı adli olayla sarsıldı. Gemlik ilçesinde yaşayan Ali Görçin (28) boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin evine gitti. İddiaya göre boşanma görüşmeleri sırasında Görçin ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Eniştesini pompalı tüfekle kovalayan Bayram Can D. kaçan Ali Görçin'i başından vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı Bayram Can D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yine Gemlik'te abla kardeş oldukları öğrenilen Sibel Dudaklı (45) ve Mehmet Ali Dudaklı (37) evlerinde ölü bulundu. Abla kardeşin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilirken polis olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Bu arada Dudaklı kardeşlerin babasının 1 ay önce kanserden öldüğü, Mehmet Ali Dudaklı'nın ise MS (multipl skleroz) hastası olduğu öğrenildi.
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Ablasından boşanmak isteyen eniştesini öldürdü
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