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’de silahlı : 3 yaralı

İstanbul ’de alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında silahlı çıktı. Çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 18:31
Ataşehir’de silahlı çatışma: 3 yaralı
Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın dönüştüğü kavgada silahlar çekildi. Cadde üzerinde yaşanan silahlı kavgada Onur U., Ufuk P. ve Coşkun Ç., yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Ataşehir’de silahlı çatışma: 3 yaralı
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