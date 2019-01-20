“İstanbul’u gür sesinizden dinlemek istiyorum”

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel düzenlenen programa katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen gecede birbirinden ünlü isimler de sahne alarak usta sanatçı Esat Kabaklı'ya eşlik etti. Programda konuşan Binali Yıldırım, Esat Kabaklı'dan da bir istekte bulundu: Benim bir talebim var. Malazgirt'i, Sarıkamış'ı, Yemen'i, Çanakkale'yi anlattınız bize. İstanbul da sizin yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum. Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka anlatır. Daha nice sanat yılları geçirmenizi diliyorum.