İzmir’i 2.6 milyon lira dolandırdılar

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İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son iki ayda 20 kişiyi toplam 2.6 milyon lira dolandıran çeteye yönelik soruşturma başlattı. Kendisini İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Başkomiser Hakan olarak tanıtan çete üyesi aradığı vatandaşlara, "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Zanlılara operasyon yapacağız. Ancak operasyon öncesi hesabınızdaki parayı güvence altına alacağız. Operasyon bittikten sonra paranızı geri alacaksınız" dedi. Bu yalana inanan çok sayıda kişi yüklü miktardaki para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara teslim etti. Çete üyeleri, genel cerrah olan Prof. Dr. H.Y.A.'dan bile 37 bin 280 lira para almayı başardı.Ekipler A.T. isimli bir vatandaşı 40 bin lira dolandırmak isteyen zanlılardan S.G. (54) ile C.D.'yi (31) suçüstü yakaladı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda çete liderinin Ö.Ö. (46) olduğu belirlendi. Daha sonra çete lideri Ö.Ö. ile çete üyesi Ş.K. (35) ve kadın zanlı K.B.B. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen biri kadın 5 zanlı tutuklandı. Bu arada Karşıyaka'da dolandırılan bir kadının parayı, çete üyelerine teslim ettiği anlar bir işyerinin kamerasına yansıdı.