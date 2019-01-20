Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 10 gözaltı

uyuşturucuya geçit vermiyor: 10 gözaltı

'da ekipleri yaptıkları denetimlerde üzerinde bulunan 10 kişiyi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 06:54
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 10 gözaltı
Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde durumundan şüphelendikleri 6 kişinin GBT sorgulamasını ve üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında 37 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine aynı bölgede yapılan denetimlerde ise şüpheli görülen 4 kişi durdurularak üst aranması yapıldı. 4 kişinin üzerinden 3 paket halinde 17 gram esrar ele geçirildi.

Toplam ele geçirilen 54 gram esrar maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN