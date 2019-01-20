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Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

'nin Düziçi ilçesinde, Hürü A. (59), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan A. (60) tarafından defalarca bıçaklanarak, öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 07:33
Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan A. ve eşi Hürü A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan A., mutfaktan aldığı bıçakla Hürü A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Eve gelen polis ekibi, Hürü A.'yı yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekiplerini aradı, Hasan A.'yı da olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü A.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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