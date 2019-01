Mirası dürüstlük ve iyilik severlik

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin New York eyaleti Long Island bölgesinde benzincide sorun çıkartıp, kaçmaya çalışan sürücü tarafından otomobille ezilerek öldürülen 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, yaşadığı bölgede sadece Türklerin değil, binlerce kişinin Cemal abisiydi. 1996'da Green Card çıkınca ABD'ye giden Dağdeviren, yardımseverliği ile tanınıyordu. New York'ta benzin istasyonu işleten Cemal Dağdeviren, sorun çıkartıp, benzin parasını ödemeyen şüpheli tarafından otomobille ezilerek öldürüldü. Zanlı Joshua Roston bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Dağdeviren'i aracıyla bilerek ve isteyerek ezerek öldüren zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağdeviren'in cenazesi önceki gün İstanbul'da toprağa verildi.Aslen Erzincanlı olan Dağdeviren, 1996'da ABD'ye gittiği, bir süre sonra da ailesini yanına alarak Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve New York'un Long Island bölgesine yerleştiği ifade edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dağdeviren, sadece bölgedeki Türkler'in değil, aralarında Amerikalıların da olduğu çok sayıda kişinin Cemal abisiydi. Çok sayıda kişi, Cemal Dağdeviren'in yaşamını yitirdiği yere çiçekler bırakıp, mumlar yaktı, ondan övgü ve sevgi dolu sözlerle bahseden notlar yazdı. Dağdeviren'in yakınları, "O çok yardımsever ve dürüst bir insandı. Oğlu Ceyhun, Ali ve eşi Ülkü hanıma en büyük mirası dürüstlük ve iyilikseverliği oldu" dedi.Yakınları, Dağdeviren'in 22 dolarlık benzin parası için öldürülmediğini belirterek, "O istasyonda çalışan bir kişinin yardımına gittiğinde hunharca öldürüldü. Yani o yardımseverliği yüzünden öldü. Bulunduğu istasyonun ofisinden dışarı çıkıp olaya müdahil olduğu için öldürüldü. Onu herkes tanır o bölgede. Yıllardır o istasyonu işletiyor, bölgede yaşayanlar bilir benzin parası olamayanlara bile 'sonra ödersin' derdi. Çocuklarını da hep insanlara yardım etmelerini söylerdi. Bu yüzden küçük oğlu Ceyhun, itfaiyeci oldu" ifadesini kullandı. Olayın ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Milletvekilleri, Dağdeviren ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.