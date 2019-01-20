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Telefonuna gelen mesajla 500 TL dolandırıldı!

'nin Kadirli ilçesinde bir genç, cep telefonuna 500 TL fatura gelince hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 12:56
Telefonuna gelen mesajla 500 TL dolandırıldı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaj alan 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş'ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.

Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş, aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.

"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, "Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu.

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Telefonuna gelen mesajla 500 TL dolandırıldı!
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