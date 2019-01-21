Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Alanya merkezli operasyonunda 9 tutuklama

’nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve İstanbul’da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:15
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçları kapsamında Alanya merkezli Adana ve İstanbul'da önceden belirledikleri adreslere bu sabah şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 125 gram skunk, 86 esrar ve 502 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Şehmuz G, Mehmet S.A, İbrahim K, Kerim D, Mutlu D, Hakan F.G, Veysi Ş, Faik M. ve Nihat T, isimli 9 şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN