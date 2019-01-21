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“Alya’nın gözlerinde eşimi görüyorum”

Giriş Tarihi: 21.1.2019
“Alya’nın gözlerinde eşimi görüyorum”
İzmir'de özel bir hastanede 7 ay önce sezaryenle doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Pelin Aydemir'in (26) eşi Serhat Aydemir (26), 7 aylık olan kızı Pelin Alya'ya hem babalık hem de annelik yapıyor. Kızına hem eşinin adını, hem de eşinin bulduğu Alya'yı koyan baba Aydemir, "Alya'ya bakınca gözlerinde Pelin'i görüyorum. 7 aydır acı çekiyorum. Acım hâlâ ilk günkü gibi taze. Eşimin ölümüne neden olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürüyor. Bu acımı ikiye katlıyor. Eşimin vefatının ardından hastane yetkilileri çalışanlara, 'Bu konu burada kapandı. Artık konuşmayın' demiş. Otopsi raporu hala çıkmadı. Adalete güveniyorum" dedi. Aydemir Instagdram'da 2 Ocak'ta doğan eşinin doğum günü ile ilgili fotoğraf paylaşıp duygusal bir yazı yazdı.
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“Alya’nın gözlerinde eşimi görüyorum”
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