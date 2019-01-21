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'de şiddet rüzgar elektrik direklerini devirdi, ağaçları yıktı

'nin ilçesinde etkisini gösteren nedeniyle elektrik direkleri devrildi, 120 yıllık ceviz ağacını yıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 14:18
Develi'de şiddet rüzgar elektrik direklerini devirdi, ağaçları yıktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar dolayısıyla, Bakırdağ mevkinde 50 ve Köseler'de 53 elektrik direğini devirdi.

Ayrıca, Dereşim mahallesinde de 120 yıllık ceviz ağacı, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Köseler mahalle Muhtarı Ramazan Denizli, "Köyün içerisinde 55 tane direk yıkıldı. 5 gündür elektrik, su ve telefon yok. Akşamları mum falan yakıyoruz. İçme suyumuzu da kendi imkanlarımız ile bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Dereşim Mahalle Muhtarı Salih Şahnaz da, "Bu kış çok çetin geçiyor. Aşırı şekilde kar yağdı. Böyle bir fırtına ilk defa oldu. Kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde. Elektriklerimiz 4-5 gün gitti. Elektrik kabloları da hasar gördü" ifadelerini kullandı.
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Develi'de şiddet rüzgar elektrik direklerini devirdi, ağaçları yıktı
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