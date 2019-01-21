‘Ebe anne’leriyle birlikte çalışıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin emektar ebesi Elif Ataş (55) eline doğan bebeklerle yıllar sonra aynı hastanenin çatısı altında çalışıyor. Mehmet İleri (26) ve Kübra Sarı (27), bu hastanede hayata 'merhaba' dedi. Tıbbi sekreterlik eğitimi aldılar ve yıllar sonra nasıl bir kader ki doğdukları hastanede çalışmaya başladılar. Üstelik doğumlarını gerçekleştiren ebe Elif Ataş ile. Ataş, İleri ve Sarı ile ilk buluşmasını şöyle anlatıyor: "Kalbim duracak zannettim. Elime doğmuş minicik bebeklerim. Genç bir delikanlı ve genç bir kız olmuşlar, meslek yaşamlarına atılmışlar. Hayatlarının ilk anlarına şahit olduğum yavrularım artık benimle çalışıyor. Ebe anne deyip, elimi öpüyorlar. Ebesi olduğum kızın, kendi doğumuna bile girdim."İleri, "Burada ebemle çalışmak, şevkat ve sevgi duygularını beraberinde getiriyor" derken Sarı "Birlikte çalışmak, doğumlara tanıklık etmek mutluluk verici" diye konuştu.