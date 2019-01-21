Engel tanımadılar

Türkiye İş Kurumu'nun "Engelli Hibe Desteği Projesi" ile engelli vatandaşların çalışma hayatının her alanında etkin olabileceği ortaya konuldu. Engelli Hibe Desteği Projesi ile 50 bin liraya kadar destek sağlanan bin 75'i kabul edilen projelere yaklaşık 42 milyon lira destek sağlandı. "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile hayallerini gerçeğe dönüştüren bazı girişimcilerin başarı öyküleri şöyle: PAMUK ŞEKERLE AŞTI Ünal Konat (Tokat):
Beş yaşında geçirdiği kas-iskelet sistemi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 54 ortopedik engelli olan Konat, İŞKUR'un "Engelli Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında ÜN-KO Şekerleme firmasını kurdu. Bugün, Tokat'ın Erbaa, Reşadiye, Niksar ve Amasya'nın Taşova ilçelerinde pamuk şekeri, horozlu şeker ve elma şekeri satışını gerçekleştiriyor. EVİNİ OFİS YAPTI Veli Deniz Paksoy (İzmir):
Gazi Üniversitesi Moda
Tasarım Öğretmenliği'ni bitiren
Veli Deniz Paksoy, grafik,
web tasarımı eğitimi aldı. Eşiyle
birlikte İŞKUR hibe desteğiyle
"Ev-Ofis" projesini
hazırladır.
Birçok firma ile
ambalaj tasarımı,
web sitesi tasarımı,
fotoğraf
çekimi ve sosyal
medya yönetimi
gibi konularda çalışıyor. DEĞNEKLE BAŞARDI Mükerrem Çakır (Düzce):
Koltuk değneğiyle yürüyebilen
Mükerrem Çakır İŞKUR desteği
ile kendi işini kurdu. Oto
yıkama ve mobil olarak
ev, cami, iş yeri temizliği
yapmaya başladı. TEKNESİ OLDU Hüseyin Taş (Muğla):
Balıkçılıkla
geçimini sağlayan
Hüseyin Taş, girişimcilik
programıyla tekne sahibi
oldu. ORGANİK SÜTTE MARKA OLMAK İSTİYOR Hacer Saynak (Muğla):
Ortaöğretim mezunu, 33 yaşında olan Hatice Saynak'ın endokrin sisteminden kaynaklı yüzde 48 oranında engeli bulunuyor. Proje ile Muğla'da hayvanlarını ve süt sağma makinelerini satın alıp işletmesini kurdu. Saynak, ürünlerin çeşitlerini artırarak semt pazarları, organik ürün satış stantlarında pazarlamayı, geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini söylüyor. İLÇENİN FOTOĞRAFÇISI OLDU Ercan Deli (Denizli):
Yüzde 52 engelli raporu olan Ercan Deli uzun yıllardır fotoğrafçılık yapıyor. Girişimcilik eğitimi ile Dumlupınar İlçesi'nden fotoğraf dükkanı açtı.