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Engel tanımadılar

Başkan öncülüğünde son 16 yıldır devam eden değişim süreci girişimci engelli vatandaşların hayallerini de gerçeğe dönüştürdü

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Engel tanımadılar
Türkiye İş Kurumu'nun "Engelli Hibe Desteği Projesi" ile engelli vatandaşların çalışma hayatının her alanında etkin olabileceği ortaya konuldu. Engelli Hibe Desteği Projesi ile 50 bin liraya kadar destek sağlanan bin 75'i kabul edilen projelere yaklaşık 42 milyon lira destek sağlandı. "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile hayallerini gerçeğe dönüştüren bazı girişimcilerin başarı öyküleri şöyle:

PAMUK ŞEKERLE AŞTI
Ünal Konat (Tokat): Beş yaşında geçirdiği kas-iskelet sistemi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 54 ortopedik engelli olan Konat, İŞKUR'un "Engelli Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında ÜN-KO Şekerleme firmasını kurdu. Bugün, Tokat'ın Erbaa, Reşadiye, Niksar ve Amasya'nın Taşova ilçelerinde pamuk şekeri, horozlu şeker ve elma şekeri satışını gerçekleştiriyor.

EVİNİ OFİS YAPTI
Veli Deniz Paksoy (İzmir): Gazi Üniversitesi Moda Tasarım Öğretmenliği'ni bitiren Veli Deniz Paksoy, grafik, web tasarımı eğitimi aldı. Eşiyle birlikte İŞKUR hibe desteğiyle "Ev-Ofis" projesini hazırladır. Birçok firma ile ambalaj tasarımı, web sitesi tasarımı, fotoğraf çekimi ve sosyal medya yönetimi gibi konularda çalışıyor.

DEĞNEKLE BAŞARDI
Mükerrem Çakır (Düzce): Koltuk değneğiyle yürüyebilen Mükerrem Çakır İŞKUR desteği ile kendi işini kurdu. Oto yıkama ve mobil olarak ev, cami, iş yeri temizliği yapmaya başladı.

TEKNESİ OLDU
Hüseyin Taş (Muğla): Balıkçılıkla geçimini sağlayan Hüseyin Taş, girişimcilik programıyla tekne sahibi oldu.

ORGANİK SÜTTE MARKA OLMAK İSTİYOR
Hacer Saynak (Muğla): Ortaöğretim mezunu, 33 yaşında olan Hatice Saynak'ın endokrin sisteminden kaynaklı yüzde 48 oranında engeli bulunuyor. Proje ile Muğla'da hayvanlarını ve süt sağma makinelerini satın alıp işletmesini kurdu. Saynak, ürünlerin çeşitlerini artırarak semt pazarları, organik ürün satış stantlarında pazarlamayı, geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini söylüyor.

İLÇENİN FOTOĞRAFÇISI OLDU
Ercan Deli (Denizli): Yüzde 52 engelli raporu olan Ercan Deli uzun yıllardır fotoğrafçılık yapıyor. Girişimcilik eğitimi ile Dumlupınar İlçesi'nden fotoğraf dükkanı açtı.
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