Engel tanımadılar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İş Kurumu'nun "Engelli Hibe Desteği Projesi" ile engelli vatandaşların çalışma hayatının her alanında etkin olabileceği ortaya konuldu. Engelli Hibe Desteği Projesi ile 50 bin liraya kadar destek sağlanan bin 75'i kabul edilen projelere yaklaşık 42 milyon lira destek sağlandı. "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile hayallerini gerçeğe dönüştüren bazı girişimcilerin başarı öyküleri şöyle:Beş yaşında geçirdiği kas-iskelet sistemi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 54 ortopedik engelli olan Konat, İŞKUR'un "Engelli Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında ÜN-KO Şekerleme firmasını kurdu. Bugün, Tokat'ın Erbaa, Reşadiye, Niksar ve Amasya'nın Taşova ilçelerinde pamuk şekeri, horozlu şeker ve elma şekeri satışını gerçekleştiriyor.Gazi Üniversitesi ModaTasarım Öğretmenliği'ni bitirenVeli Deniz Paksoy, grafik,web tasarımı eğitimi aldı. Eşiylebirlikte İŞKUR hibe desteğiyle"Ev-Ofis" projesinihazırladır.Birçok firma ileambalaj tasarımı,web sitesi tasarımı,fotoğrafçekimi ve sosyalmedya yönetimigibi konularda çalışıyor.Koltuk değneğiyle yürüyebilenMükerrem Çakır İŞKUR desteğiile kendi işini kurdu. Otoyıkama ve mobil olarakev, cami, iş yeri temizliğiyapmaya başladı.Balıkçılıklageçimini sağlayanHüseyin Taş, girişimcilikprogramıyla tekne sahibioldu.Ortaöğretim mezunu, 33 yaşında olan Hatice Saynak'ın endokrin sisteminden kaynaklı yüzde 48 oranında engeli bulunuyor. Proje ile Muğla'da hayvanlarını ve süt sağma makinelerini satın alıp işletmesini kurdu. Saynak, ürünlerin çeşitlerini artırarak semt pazarları, organik ürün satış stantlarında pazarlamayı, geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini söylüyor.Yüzde 52 engelli raporu olan Ercan Deli uzun yıllardır fotoğrafçılık yapıyor. Girişimcilik eğitimi ile Dumlupınar İlçesi'nden fotoğraf dükkanı açtı.