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İl dışından uyuşturucu madde getiren şahıslara narkotik baskını

Operasyonda 10 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirdi. Zehir taciri 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 11:31
İl dışından uyuşturucu madde getiren şahıslara narkotik baskını

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve yine kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonda, 3 satıcı olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 803,88 gram skunk, 16,54 gram metamfetamin, 0,60 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet cam aparat (Payp), 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca kapsülü, 2 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", 7 şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Narkotik timlerince Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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İl dışından uyuşturucu madde getiren şahıslara narkotik baskını
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