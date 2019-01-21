Keçi donduran soğuk

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman-Çelikhan arasındaki Bağlıca köyünün Tutdere mevkisinde biri 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Leşlerini de diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı. Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri, sayıları 3 bin 250 civarında olan bölgedeki yaban keçilerini korumak için sokak köpeklerini maden ocağındaki barakaya kapattı. Bağlıca köyü sakinlerinden Ensari Uzun, "Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik. Yetkililer bölgeye yem bıraksın" dedi.Sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de, yolda kalan araçların olup olmadığının kontrole çıkan Göksun Dağcılık Arama Kurtarma ekipleri, yol kenarında soğuktan donmuş tilki buldu. Sivas'ın Hafik İlçesinde de bir metreyi bulan karda yiyecek bulamayan bir tilki, Öreğil köyüne indi. Yine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı, bin 600 rakımlı Çığşar Yaylası'nda, bir göletin inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek, yanında bulunan yeğeni Cengiz Erkek'in kaldığı eve çığ düştü. Evin yarısı göçerken elektrikler de kesildi. 5 gündür kurtarılmayı bekleyen Mustafa Erkek, "Telefonumuzu otomobilimizde şarj ediyoruz. Aracımızda yakıt da azaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.