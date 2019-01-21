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Keçi donduran soğuk

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayatını da vurdu. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü kırsalında 5 yaban keçisi dondu

TAHİR ÖZÇELİK
METİN HARIKÇI TAHİR ÖZÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Keçi donduran soğuk
Adıyaman-Çelikhan arasındaki Bağlıca köyünün Tutdere mevkisinde biri 2 yaşında, diğerleri ise yavru olan 5 yaban keçisi açlık ve soğuğa dayanamayarak öldü. Leşlerini de diğer yabani hayvanlar ve sokak köpekleri parçaladı. Bölgede bulunan maden işletmesi yetkilileri, sayıları 3 bin 250 civarında olan bölgedeki yaban keçilerini korumak için sokak köpeklerini maden ocağındaki barakaya kapattı. Bağlıca köyü sakinlerinden Ensari Uzun, "Bizler hayvanlar aç kalmasın diye meşe ağacını kestik. Yetkililer bölgeye yem bıraksın" dedi.

TİLKİ DE DONDU
Sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de, yolda kalan araçların olup olmadığının kontrole çıkan Göksun Dağcılık Arama Kurtarma ekipleri, yol kenarında soğuktan donmuş tilki buldu. Sivas'ın Hafik İlçesinde de bir metreyi bulan karda yiyecek bulamayan bir tilki, Öreğil köyüne indi. Yine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı, bin 600 rakımlı Çığşar Yaylası'nda, bir göletin inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek, yanında bulunan yeğeni Cengiz Erkek'in kaldığı eve çığ düştü. Evin yarısı göçerken elektrikler de kesildi. 5 gündür kurtarılmayı bekleyen Mustafa Erkek, "Telefonumuzu otomobilimizde şarj ediyoruz. Aracımızda yakıt da azaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
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Keçi donduran soğuk
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