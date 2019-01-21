Lösemili Batuhan’ın sesini duyun

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Kocaeli'de yaşayan 11 yaşındaki Batuhan Balta 2.5 yıl önce lösemiye yakalandı. Tam uyumlu ilik bulunamadığı için annesinden yapılan yüzde 80 uyumlu ilik ile hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak ilik yüzden 80 uyumlu olduğu için hücre savaşı başladı. Batuhan Balta herkesi ilik bağışında bulunmaya, hastanelerde sıcak kan ve trombosit bekleyen çocuklar için kan vermeye çağırarak, "Bazen aç, susuz kalıyorum. Yürümekte zorlanıyorum. En çok okula gitmeyi özledim" dedi. Anne Hava Balta "Vereceğiniz üç küçük tüp kan ile bir hayatı kurtarabilirsiniz" dedi.