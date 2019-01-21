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'den uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

'den ve yağış uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kar yağışının yurt genelinde pek de etkisini göstermemesi nedeniyle vatandaşların da ilgi ve alakası bu yöne kaymış durumda. Bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak soruları her gün en fazla aratılan konular olarak trendlere giriyor. Biz de her gün olduğu gibi Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu raporlarını sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 07:37
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden , kar ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Karadeniz ve Ege'nin kıyı bölgelerinde ciddi derecede yağış beklenirken, Orta Karadeniz kısmında da kar yağışı bekleniyor. Öte yandan birçok metropol kentte yaşayan bireyler ise 'bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak' sorularına yanıt arıyorlar. Yine İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da yoğun buzlanma bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminleri…

İSTANBUL KAR NE ZAMAN YAĞACAK? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde birçok birey bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken, özellikle İstanbul'da yaşayan bireyler kar yağışı olup olmadığını merak içinde aratıyorlar. İşte Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda sizler için hazırladığımız hava durumu raporları…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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