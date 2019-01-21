Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor...
İstanbullulara Pazartesi sürprizi! Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre bugün İstanbul'da şiddetli bir yağış bekleniyor. Haftanın ilk iş günü olan 21 Ocak Pazartesi hava durumu konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlara kötü haber geldi! Okulların tatil olmasıyla rahatlayan trafik yağmurun gelmesiyle birlikte yine %70'lere çıkabilir. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 21 Ocak Pazartesi hava durumu raporları hakkındaki son dakika haberleri burada il il bölge bölge hava durumu...
Giriş Tarihi: 21.1.2019 07:38Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 09:09