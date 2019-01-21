Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor...

İstanbullulara Pazartesi sürprizi! Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre bugün İstanbul'da şiddetli bir yağış bekleniyor. Haftanın ilk iş günü olan 21 Ocak Pazartesi konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlara kötü haber geldi! Okulların tatil olmasıyla rahatlayan trafik yağmurun gelmesiyle birlikte yine %70'lere çıkabilir. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 21 Ocak Pazartesi hava durumu raporları hakkındaki son dakika haberleri burada il il bölge bölge hava durumu...

Giriş Tarihi: 21.1.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 09:09
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor...
"Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor..." haberi için lütfen tıklayın...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O saatten sonra kar başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN