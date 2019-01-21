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'den son dakika yağış uyarısı! nasıl olacak?

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın , 'nun kuzey ve batısı, Orta , ve kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 22:24

Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?
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