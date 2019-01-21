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Polisten kaçarken yaptı

Polis uygulama noktasından kaçan sürücü reklam panosuna çarptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 07:07
Polisten kaçarken kaza yaptı
Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesinde Adnan Saygun Caddesinde üzerindeki polis uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan, 06 ET 9801 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde seyir halindeyken Kurtuluş kavşağı mevkiinde kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kaza yapan aracı tedbir amacıyla kontrol ettikten sonra otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.
Polisler tarafından araçtan çıkarılarak, üst araması ve alkol muayenesi yapılan sürücü Mustafa Enes T.'nin 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Polisten kaçarken kaza yaptı
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