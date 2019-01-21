- Sivas'ın ayazı koca kurdu dondurdu

- Sivas'in İmranli ilçesinde ayaza dayanamayan kurt yol kenarında donmuş olarak bulundu



(Fotoğraflı)



Yasin Kıras

SİVAS (İHA) - Sivas'in İmranli ilçesinde ayaza dayanamayan kurt yol kenarında donmuş olarak bulundu.

Sivas'in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu. İmranlı'da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu. Sabah erken saatlerde İmranlı'dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu.

Hasdağ, "Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30'ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı'dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş" dedi.

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