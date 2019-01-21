- Su borusunun patlamasıyla buz dağı oluştu

- VASKİ ekiplerinin kepçelerin yol açma çalışması sırasında yaban domuzlarıyla karşılaşması büyük korkuya neden oldu

- Buz dağını kıran ekipler, dondurucu soğukta arızayı gidererek 10 mahalleye yeniden su verdi



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Mehmet Salih Akkuş

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 mahalleye içme suyu sağlayan hatta meydana gelen patlama sonucu buzdan dağ oluşurken, ekipler zorlu bir çalışma sonucu buzları kırarak arızayı giderdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hüküm süren aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, mevsimin en soğuk aylarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bildirilen arızalara ulaşmak ve halkın susuzluk sorununu gidermek için çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, Çaldıran'da ilginç bir durumla karşılaştı. Tepeli Mahallesi'ndeki arızaya giden ekipler, patlayan borudan çıkan suyun dev bir buz dağına dönüştüğünü gördü. 10 mahalleye su sağlayan boru hattının patlaması ile meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için seferber olan ekiplerin, kepçelerin yol açma çalışması sırasında yaban domuzlarıyla karşılaşması büyük korkuya neden oldu.

VASKİ ekipleri; kepçe ve kazma yardımıyla buz dağını kırarak su arızasına ulaşmaya çalıştı. Saatler süren uğraştan sonra borunun olduğu yere ulaşan ekipler, 200'lük su borusunu onardı. Günlerdir susuzluk çeken Başeğmez, Burcakalan, Aşağı Kuyuncak, Yukarı Kuyuncak, Han, Bezirhane, Yağbasan, Altıyol, Koçovası ve Yassıtepe mahalleleri de yorucu çalışmadan sonra tekrar suya kavuştu.

Ekiplerin aşırı soğuklarda verdiği mücadele, mahalle halkı tarafından takdir edildi.

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