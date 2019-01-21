Zimmetçi muhtara 1 yıl hapis cezası

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İstanbulZekeriyaköy mahalle muhtarı Semra Özkaya hakkında bir ihbar üzerine Sarıyer Kaymakamlığı inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Özkaya'nın toplanan paraları zimmetinde tutarak suç işlediği tespit edildi ve durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren muhtar parayı harcadığı yerlere ilişkin mukbuz gösterse de 2 bin 984 lira açık ortaya çıktı.Savcılık tarafından muhtar hakkında "zimmet" suçlaması ile 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Özkaya 1 yıl 15 gün hapse mahkûm oldu.