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Zimmetçi muhtara 1 yıl hapis cezası

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Zimmetçi muhtara 1 yıl hapis cezası
İstanbul Zekeriyaköy mahalle muhtarı Semra Özkaya hakkında bir ihbar üzerine Sarıyer Kaymakamlığı inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Özkaya'nın toplanan paraları zimmetinde tutarak suç işlediği tespit edildi ve durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren muhtar parayı harcadığı yerlere ilişkin mukbuz gösterse de 2 bin 984 lira açık ortaya çıktı.Savcılık tarafından muhtar hakkında "zimmet" suçlaması ile 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Özkaya 1 yıl 15 gün hapse mahkûm oldu.
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Zimmetçi muhtara 1 yıl hapis cezası
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