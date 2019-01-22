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14 yaşındaki çocuk çırçır makinesine düşerek yaşamını yitirdi

’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi (14), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 17:02
14 yaşındaki çocuk çırçır makinesine düşerek yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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14 yaşındaki çocuk çırçır makinesine düşerek yaşamını yitirdi
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