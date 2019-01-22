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7. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 04:41
7. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7'nici kattan düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık (21), Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerindeki Irmak Kent sitesinde yaşayan arkadaşı Burçin A'nın yanına ziyarete geldi.

7'nci kattaki evin balkonuna çıkan Işık, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Işık'ın düştüğünü gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet büroya bağlı ekipler Burçin A'yı, ifadesini almak için karakola götürdü.

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7. kattan düşen üniversite öğrencisi öldü
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