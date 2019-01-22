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'Avukatlık' oyunuyla avukatları ve karısını bile kandırmış!

Antalya'da sahte kimlik ile avukatlık bürosu açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Öztürk'ün, 7 aylık çocuğunun annesini de 'Avukatım' diye kandırdığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 12:17
'Avukatlık' oyunuyla avukatları ve karısını bile kandırmış!

Antalya ve İstanbul'da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile avukatlık yaptığı öne sürülen Mehmet Öztürk'ü Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki bürosunda gözaltına aldı. Büroda yapılan aramada, Mehmet Öztürk adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Ayrıca avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın şikayetçi sıfatıyla alınan ifadesinde, kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini söylediği öğrenildi.

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'Avukatlık' oyunuyla avukatları ve karısını bile kandırmış!
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