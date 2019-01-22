Baba çocuk el ele okula

BUGÜN NELER OLDU

Ispartalı öğretmen Şeyma Durmuş ilk görev yeri olan Ağrı'nın Cumaçay köyündeki ilkokul bünyesinde faaliyet gösteren anasınıfında 'Baba Bağrı' isimli projesini hayata geçirerek 'bravo' dedirtti. Köydeki babaları okuldaki çocuklarıyla kaynaştırmayı başaran Şeyma öğretmen yaktığı 'ışık' ile Doğu'nun çocuklarını okula, bölge insanının da yüzünü eğitime çevirdi. Ev ev dolaşarak, ailelere okulu, çocuk psikolojisini ve projesini anlatan genç öğretmen 'Ne işimiz var bizim okulda?' diyen babaları da ikna ederek okula gelmelerini sağladı. Babalar artık düzenli olarak okula giderek çocuklarıyla oyunlar oynuyor, onlarla dans ederek minik dünyalarına renk katıyor. SABAH'a konuşan Şeyma öğretmen "Benim hikayemin kahramanı babam" diyerek söze başlıyor ve anlatıyor: Çok kitap okur ve hep hayal kurardım. Babam hayallerimi özenle dinlerdi. Köyümüzde öğretmen lisesini kazanan ilk öğrenci bendim. Babam bana hep destek oldu. Köy öğretmeni olmak istiyordum. Köydeki çocukları daha iyi anlayabileceğimi düşündüm. Babalar ilk başta bana 'Bizi çoluk çocuğa maskara etme' diye projeme karşı çıktılar. 'Kapınıza dayanacağım, geleceksiniz ve benim çocuklarımla ilgileneceksiniz.' dedim. Benim ve çocuklarımın inancı galip geldi. Sınıfı ve çocuklarla kurduğumuz dünyayı sevdiler. Okula gün içinde uğrama sıklıkları hızla arttı. Anneler heyecanla değişimi anlatıyorlar. Ağrı'nın küçük bir köyünden çıkan kıvılcım bir ateş olsun istiyordum. Başardık. Mutluyum" dedi.Sınıfta astronot olmak isteyen kızını havaya kaldıran, saçlarını tarayan köy imamı Bayram Kantar, "Çocukları sevmekten kaçınmayın, utanmayın. öğretmenimiz sayesinde yavrularımızla barıştık, sevmeyi öğrendik. 'Çocuğumuzu başkalarının yanında gidip sevemez, yanına oturamazdık. 'Ayıptır' diyorduk. Artık onlarla ilgilenmeye doyamıyoruz" dedi.