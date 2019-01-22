Çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

BUGÜN NELER OLDU

Yangın, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 762. Sokak'ta ikamet eden Betül K., çocukları Sami K. (5) ve Oğuz K.'yi (2) evde yalnız bırakarak evinin yanındaki bakkala alışverişe çıktı. Alışverişten dönen Betül K., evinden dumanların yükseldiğini fark etti. Evde mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına dalan Betül K., 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Sami K., Oğuz K. ve anne Betül K., bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sami K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri gecekonduda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Döne Karakahraman, bağrışları duyması üzerine dışarıya çıktığını ve yangını gördüğünü söyledi. Yangını söndürmek için mahalle sakinlerinin yardım ettiğini söyleyen Karakahraman, yangından kurtarılan çocukların kapkara olduğunu gördüğünü söyledi. Karakahraman, "Yanık görmedim ama kapkaralardı" dedi.Nazmiye Arayıcı ise, "Annem çağırmıştı beni. Bacadan duman çıktığını gördüm. Plastik yakıyorlar zannettim. Sonra bağrış sesi duydum. Kapıyı zorla açmışlardı ve dumandan hiçbir şey görülmüyordu. Çok korktuk ve direk ambulans ve polisi aradık. 2 tane çocuk varmış içeride. Annesi bakkaldaymış" ifadelerini kullandı.