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’de balıkçı teknesi devrildi: 1 yaralı, 1 kayıp

’nin İpsala ilçesi Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı’nda balıkçı kayığı alabora oldu. Olayda suya düşen balıkçılardan biri kurtulurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 09:57
Edirne’de balıkçı teknesi devrildi: 1 yaralı, 1 kayıp

Balık avlamak için baraja açılan Esat Akbaş ile Nevzat Güneş, içerisinde bulundukları kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Baraja düşen Nevzat Güneş, diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. 112 ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesine getirilen Güneş, tedavi altına alındı. Suyun içerisinde bir süre yaşam mücadelesi veren Nevzat Güneş'in şoka girdiği öğrenildi.

DİĞER BALIKÇI GÖZDEN KAYBOLDU

Olayda Esat Akbaş suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ Deniz Polisi Su Altı Arama ekibi de olay yerine sevk edildi. Esat Akbaş'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Edirne’de balıkçı teknesi devrildi: 1 yaralı, 1 kayıp
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