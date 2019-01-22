“FETÖ çekecek” yalanıyla vurgun

Kırklareli'nde
bir kişiyi "Paranı FETÖ
çekecek" diyerek 700 bin
lira dolandıran şüpheli
Edirne'de yakalandı.
Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz
günlerde N.Ş. isimli
vatandaşı telefonla arayan
dolandırıcılar, "Paranı
FETÖ çekecek" diyerek
N.Ş.'yi 700 bin lira dolandırdı.
N.Ş. bankadan çektiği
parayı 100 bin euro olarak
dolandırıcılara kendi
elleriyle teslim eden N.Ş.,
dolandırıldığını anlayınca
polise giderek şikayetçi
oldu. Kimliği tespit edilerek
Edirne'de olduğu anlaşılan
İ.D. isimli şahsın evine
operasyon düzenlendi. İ.D.
isimli şahıs gözaltına alınarak,
evinde 15 bin 500
euro ele geçirilirken, şahsın
2016'dan bu yana çok sayıda
vatandaşı çeşitli yöntemlerle
dolandırdığı oryaya
çıktı.