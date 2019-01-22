“FETÖ çekecek” yalanıyla vurgun

BUGÜN NELER OLDU

Kırklareli'ndebir kişiyi "Paranı FETÖçekecek" diyerek 700 binlira dolandıran şüpheliEdirne'de yakalandı.Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimizgünlerde N.Ş. isimlivatandaşı telefonla arayandolandırıcılar, "ParanıFETÖ çekecek" diyerekN.Ş.'yi 700 bin lira dolandırdı.N.Ş. bankadan çektiğiparayı 100 bin euro olarakdolandırıcılara kendielleriyle teslim eden N.Ş.,dolandırıldığını anlayıncapolise giderek şikayetçioldu. Kimliği tespit edilerekEdirne'de olduğu anlaşılanİ.D. isimli şahsın evineoperasyon düzenlendi. İ.D.isimli şahıs gözaltına alınarak,evinde 15 bin 500euro ele geçirilirken, şahsın2016'dan bu yana çok sayıdavatandaşı çeşitli yöntemlerledolandırdığı oryayaçıktı.