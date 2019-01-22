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çekecek” yalanıyla vurgun

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
Kırklareli'nde bir kişiyi "Paranı FETÖ çekecek" diyerek 700 bin lira dolandıran şüpheli Edirne'de yakalandı. Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, "Paranı FETÖ çekecek" diyerek N.Ş.'yi 700 bin lira dolandırdı. N.Ş. bankadan çektiği parayı 100 bin euro olarak dolandırıcılara kendi elleriyle teslim eden N.Ş., dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilerek Edirne'de olduğu anlaşılan İ.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. İ.D. isimli şahıs gözaltına alınarak, evinde 15 bin 500 euro ele geçirilirken, şahsın 2016'dan bu yana çok sayıda vatandaşı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı oryaya çıktı.
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“FETÖ çekecek” yalanıyla vurgun
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