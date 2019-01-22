Kayınbabasının cenazesine katılmayana tazminat cezası

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Gaziantep'temahkeme, Aslı Y.'nin, vefat eden kayınbabasının cenazesine katılmamasını boşanma nedeni sayarak eşi Ali Y.'ye 12 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Aslı Y.'nin, annesinin evine gittiği ve eşinin kendisini arayıp eve çağırmasına rağmen bir daha dönmediği, bu sırada Ali Y.'nin babasının vefat ettiği aktarılan kararda, "Aslı Y.'nin, kayınbabasının taziye evine gitmeyerek, bir telefon dahi açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y.'nin iddialarla ilgili bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi. Çiftin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına hükmeden mahkeme, Aslı Y.'nin, eşine 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.