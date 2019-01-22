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Kızı ihbar etti, polis ipten aldı

'de, psikolojik sorunları olan Mevlüt K. iple kendini ağaca asarak etmek istedi. Kızının ihbarıyla harekete geçen polis, Mevlüt K.'yı ipten alarak hayatını kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 20:04
Kızı ihbar etti, polis ipten aldı

Olay akşam saatlerinde, Düzce Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi.

Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi.

Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızı ihbar etti, polis ipten aldı
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