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Liseli Zinnur'a çarpan sürücü tutuklandı

'de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gitmek üzere yolun karşına geçmek isteyen lise öğrencisi 'a (16) çarparak ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü Hidayet Kaya (50), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 10:50
Liseli Zinnur'a çarpan sürücü tutuklandı

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarptı. Aracın altında 10 metre sürüklenen Zinnur Tomay, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Tomay'ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gittiği ortaya çıktı. Kaza anı ise, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Minibüs sürücüsü Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zinnur Tomay ise yakınlarının gözyaşları arasında kentte toprağa verildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hidayet Kaya, dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Liseli Zinnur'a çarpan sürücü tutuklandı
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