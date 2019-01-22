Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde kar yağışı etkisini kaybetse de Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Bugün kapalı ve puslu bir havaya uyanacak vatandaşlar, fırtına ve şiddetli yağışa maruz kalabilirler. Peki, bugün hava nasıl olacak? sorusu hemen her gün aratılmaya devam ediyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere en doğru bilgiyi aktarıyoruz. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda son dakika hava durumu bilgileri...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılanları arasında yer alıyor. Vatandaşların merak ettiği bu sorunun cevabını sizler için yanıtladık...