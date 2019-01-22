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'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Son birkaç gündür neredeyse tüm yurtta kar yağışları etkisini kaybederken, kapalı ve yağışlı bir hava etkili oluyor. Meteoroloji ise konuyla ilgili önemli uyarılar yapmaya devam ediyor. Her gün gelen günlük hava durumu tahmininde bugün 'da hava nasıl olacak? Birçok birey bu sorunun yanıtını arıyor. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar ile son dakika hava durumu...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 07:01
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm yurt genelinde kar yağışı etkisini kaybetse de Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Bugün kapalı ve puslu bir havaya uyanacak vatandaşlar, fırtına ve şiddetli yağışa maruz kalabilirler. Peki, bugün hava nasıl olacak? sorusu hemen her gün aratılmaya devam ediyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere en doğru bilgiyi aktarıyoruz. İşte Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda son dakika hava durumu bilgileri...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak? sorusu günün en çok aratılanları arasında yer alıyor. Vatandaşların merak ettiği bu sorunun cevabını sizler için yanıtladık...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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