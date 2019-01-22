Türkiye’nin çocuk markası 8 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun tematik çocuk kanalı minika, 8'inci yaşını Balmumcu'daki merkez binasında pasta keserek kutladı. Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalının yıldönümü kutlama törenine Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, diğer yöneticiler ve çalışanlar katıldı.Minika'nın nasıl Türkiye'nin çocuk markası haline geldiğini anlatan minikaGO ve minikaÇOCUK Genel Müdürü Ali Türkaslan, "Minika markamız yayın hayatına başladıktan sonra birçok yenilik yaşadı. Önce kanal sayımız 2'ye çıktı sonra izleyicilerimizi dergilerimizle buluşturduk. 2018'de de 0-2 yaş grubuna hitap eden minik adımlar dergimizi çıkarmaya başladık. Bu sayede tüm yaş gruplarına hitap eden bir marka olduk. Ocak ayı hem kanallarımız hem dergilerimiz için bir doğum günü. Kendimize ait yerli yapımları yapmaya başladık. Televizyonu, dergisi, online maceraları ve etkinlikleri ile Türkiye'nin tek çocuk markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreçte çocuklarımızı karakterlerimizin oyuncaklarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz" diyerek tüm çalışanlara teşekkür etti.Tören öncesi bir kutlama mesajı yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ise "Minika, 8 yıldır çocuklarımıza eğlenirken öğretmenin keyfini yaşatmaya devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın uygun yaş grupları özelinde, uygun yayın saatlerinde, zengin yayın arşivine ve yerli içeriğe ulaşması için 2012 yılında "minikaÇOCUK" ve "minikaGO" olarak ikiye ayrılarak tüm ailelerin güvenli tercihi olmuştur. Minika, bu başarısını "minikaÇOCUK" ve "minikaGO" dergileriyle taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı.