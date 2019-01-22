Uyuşturucuyu priz içerisine saklamışlar

BUGÜN NELER OLDU

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.M.A., A.G., O.T. ve M.G. isimli şahısların Adana'dan Niğde'ye uyuşturucu madde getirebileceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takip edilen araç Adana-Niğde otobanında durduruldu. Ekipler araçta yaptığı aramada Siyah renkli 3'lü priz içerisine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 39,33 gram gelen Eroin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.M. A. A. G. O T. ve M. G. Ekipler tarafından gözaltına alındı.