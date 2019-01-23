4 Türk öldü 4’ü kayıp

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Kırım'ınKerç Boğazı'nda önceki gün alev alan Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" isimli gemilerde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Rusya Denizcilik Ajansı, toplam 31 mürettebatın bulunduğu iki gemi arasında yakıt transferi sırasında çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 5 kişiden ise haber alınamıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün vefat ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Kayıp olan 4 vatandaşımız için arama- kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi."Maestro" adlı gemide Kaptan Ozan Güleç, 3. Kaptan (2. zabit) Eren Köklü, Aşçı Alper Boyayapan ve Güverte Stajyeri Tolga Görgülü; "Candy" adlı gemide ise Kaptan Eralp Akat, 2. Kaptan (2. zabit) Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu ve Güverte Stajyeri Tamer Yankı Coşar kazadan sağ olarak kurtuldu.