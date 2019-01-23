5 saat serviste unutulan küçük Rüzgar: Servisimi ve okulumu değiştirmek istiyorum

16 Ocak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisi Rüzgar D., servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen Rüzgar'ı annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, görevliler hakkında suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili adli ve idari soruşturma da başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olaya ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.



"OKULA GİTMEK İSTİYORUM AMA AYNI SERVİSLE DEĞİL"



Yaşadığı dehşet anlarını anlatan minik Rüzgar, "Serviste unutulduğumda korktum ve acıktım. Şoför, arkadaşlarım ve hostes beni serviste unutarak, kilitli bıraktılar. Onlara küstüm. Servise binmekten korkmuyorum, hala okulumun servisini seviyorum. Bülent amca (servis şoförü) beni servisten alıp bir yere götürdü. Yine okula gideceğim ama servisimi değişeceğim. Okulumu da değişeceğim. Ağabeyimin okuluna gideceğim. Çünkü okulu çok seviyorum" diye konuştu.



"ÇOCUĞUM BİRAZ DAHA KALSAYDI DONARAK ÖLEBİLİRDİ"



Çocuğunun eve geldiğinde çok üşüdüğünü ifade eden anne Gülnur D., "Çocuğuma serviste unutulduğu süre boyunca ne yaptığını sorduk. Uyuyup, uyandığını, özür dileyerek altına kaçırdığını söyledi. O günden sonra sürekli 12.30 ile 18.00 arasında sürekli empati kurmaya çalıştım. O saatler arasında ne yaptığını düşündüm. Empati kurarken bile o trajediyi yaşıyorum. Eve gelince sürekli bana sarılarak, kilitli kaldığını söyledi. Şu anki psikolojisi iyi. Pedagogdan da randevu aldık. Belki bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz bir şey vardır diye. Babaannesine de 'ben ölebilirdim' şeklinde konuşmuş. Ölüm korkusu da yaşamış. Allah'a şükrediyoruz ki hava çok sıcak değildi, havasızlıktan da ölebilirdi. 5 saatten fazla da serviste kilitli kalsa bu sefer de donarak ölebilirdi. Çünkü vücut ısısı çok düşmüştü. Eve geldiğinde belirli bir süre kendine getiremedik. Serviste unutma vakalarının acı emsalleri de var. Aynı olayların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Demek ki bir yerlerde bir eksiklik var ki bu olaylar yaşanıyor. Biz onlara canımızı emanet ediyoruz. Bu konuyla alakalı daha dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Aile, görevliler hakkında Denizevleri Polis Merkezine başvurarak şikayetçi oldu.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU