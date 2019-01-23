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'da meşrubat yüklü kamyon devrildi

'da kontrolden çıkan meşrubat yüklü kamyon, yola yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 11:16
Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi

Kaza, bu sabah meydana geldi. Mehmet Akgül yönetimindeki meşrubat yüklü 34 ON 5715 plakalı kamyon ile Ambarlı Mahallesi'ndeki Tesisler Yolu'nda ilerlerken kasisi fark edince fren yaptı. Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, büyük gürültü ile yola yan yattı. Tesadüf eseri bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası faciayı önledi. Araçtan kendi çabaları ile çıkan ve bacağında küçük sıyrıklar oluşan kamyon sürücüsü Mehmet Akgül, "Dağıtıma tek başıma çıkmıştım. Kasisi fark ettiğimde yavaşlamak istedim. Araç yan yattı. Çarpma söz konusu değil" dedi.

Bölgeye sevk edilen başka bir kamyona meşrubatlar aktarılırken, araç daha sonra çağrılan çekici ile kaldırıldı.

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Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi
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