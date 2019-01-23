Bartın’da ATM farelerine büyük operasyon!

Ekiplerce yapılan koordineli çalışma neticesinde kart kopyalama olayının sadece Bartın ile sınırlı kalmadığı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bartın ile birlikte Karabük, Zonguldak, Marmara Bölgesi'nde Bursa, İç Anadolu'da ise Konya, Aksaray, Kayseri'yi de kapsayan örgütlü bir faaliyetlerin olduğu ortaya çıkarıldı.

KOPYALAMA APARATI VE KÜÇÜK KAMERA

Bu şebeke tarafından yüzlerce vatandaşın kart bilgilerinin kopyalandığı ve bunu da ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ile ayrıca kullanılan küçük kameralar sayesinde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin Bartın merkezde bulunan Banka ATM'lerine aparatları yerleştirdikleri, kopyalanan kart bilgileri ile insanların hesaplarındaki paraları İstanbul ilinden çektikleri tespit edildi. Kart kopyalama olayını gerçekleştiren şüphelilerin D.K., F.B., S.Ç., Ö.K., R.B. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Bartın il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bartın'daki olayı gerçekleştiren ve hedeflenen tüm şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden R.B.'nin otomobilden hırsızlık yaparken emniyet güçlerince yakalanarak İstanbul Silivri Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

AİLELER TERÖRLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerden bazılarının ailesinin terör örgütü ile de bağlantısının olduğu ve şüphelilerden birisinin de Şırnak Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan Irak ülkesine geçeceği sırada yakalandığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada birçok banka kartları ve bu kartlarda da vatandaşlarımıza ait hesap bilgilerinin yüklü olduğu saptandı. Şüphelilerin tamamı yaptıkları suçu kabul ettikleri öğrenildi.

KENDİ ARALARINDA İLETİŞİM PROGRAMI

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi geliştirdikleri sistem de pes dedirtti. Şüphelilerin kendi geliştirdikleri uygulama programı üzerinden haberleşme sağladıkları ve kendi aralarında konuşurken bile kendi isimlerini söylemedikleri, lakapları ile birbirlerine hitap ettikleri anlaşıldı.

PARAYA İHTİYACI OLAN KADINLARI KULLANIYORLAR

Ayrıca örgüt suç ağına genellikle dikkat çekilmemesi için sabıkası olmayan paraya ihtiyacı olan kadınları düşürdükleri ve bu kadınlara çok düşük bir ücret vererek yanlarında kopyalama işine çıkartıp çalıştırdıkları saptandı.



Şüphelilerden bazılarının 'Uyuşturucu madde imal' ve 'Ticaret, Bilişim sistemlerini engelleme bozma verileri ele geçirme', '6136 Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet', 'Hırsızlık' 'Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.