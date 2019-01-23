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'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

’nın Orhangazi ilçesinde  (17), babası ile birlikte bağ evine kayboldu. Ev ve çevresinde yaptığı aramalarda oğlunu bulamayan baba Karakoç'un haber vermesi üzerine jandarma ve ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 08:42
Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu

Olay, akşam saatlerinde merkez Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait olan bağ evine gitti. Baba Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Bağevi çevresinde de oğlunu bulamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bu arada bölge sakinleri de Karakoç'un bulunması için ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı.

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Bursa'da 17 yaşındaki engelli genç kayboldu
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